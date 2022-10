Appian beschleunigt die Transformation von Anglian Water und senkt Kohlenstoff-Emissionen um 63 Prozent

Bereits 2019 arbeiteten Anglian Water und Appian zusammen , um mehr Transparenz über die Investitionen des Unternehmens zu erhalten und um seine mehr als sieben Millionen Kunden im Osten Englands besser versorgen zu können. Totex Delivery Workflow (TDW) ist eine benutzerdefinierte Cloud-basierte Workflow-Anwendung, die auf Appian aufbaut und in Echtzeit eine Einsicht in alle relevanten Daten des Projektes erlaubt – von der Installation intelligenter Zähler und Wartung bis hin zu Rohrleitungen und Pumpstationen. Die Lösung stellt sicher, dass die Mitarbeiter von Anglian Water Zugang zu den Kennzahlen haben, die sie benötigen, um konkrete Entscheidungen zu treffen, ohne die langwierigen Verzögerungen, die das vorherige System behinderten.

Zudem unterstützt Appian Anglian Water dabei, das für 2030 gesetzte Unternehmensziel einer Netto-Null-Emission zu erreichen. Dabei werden die Mitarbeiter in die Lage versetzt, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Dateneinsichten in Echtzeit zu treffen, um ein nachhaltigeres Unternehmen zu schaffen. Mit Hilfe von TDW und seinem Capital Carbon-Programm zur Verfolgung von Energienutzung, Anlagen und Kosten ist Anglian Water zu dem Schluss gekommen, dass weniger Kohlenstoff weniger Kosten bedeutet. Bessere Daten und eine detailliertere Dateneinsicht in die Projekte geben Anglian Water das Wissen, die Planung von Anlagen in der Investitions- und Planungsphase so zu realisieren, dass sich die kapitalbedingen Kohlenstoff-Emissionen reduzieren – genau genommen den Wert der Kohlenstoffintensität in Bezug auf Materialien und Bauprozesse.