Rechnungshof kritisiert zu laxe EU-Regeln für umstrittene Jobwechsel

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Europäische Rechnungshof fordert strengere Kontrollen von EU-Angestellten, um Interessenskonflikte bei einem Wechsel in die Privatwirtschaft zu verhindern. So könnte etwa Insiderwissen zu leicht in falsche Hände geraten, wie aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht der Behörde hervorgeht. Demnach müsse die Europäischen Union ihre Personalregeln verschärfen, um entsprechende Risiken zu verringern.

Konkret geht es demnach etwa darum, dass Manager und andere leitende Mitarbeiter Stellen annehmen können, durch die sie in Interessenkonflikte geraten und die Integrität der EU-Institutionen in Gefahr bringen könnten. Im EU-Recht gebe es nur wenige Auflagen, die die Einrichtungen der EU verpflichten, zu überprüfen, ob sich aktuelle und ehemalige Mitarbeitende an Vorschriften hielten, die den sogenannten Drehtüreffekt vermeiden sollen.