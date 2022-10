GORE SCHLIESST DIE REGISTRIERUNG FÜR DAS EXPAND-REGISTER FÜR GORE® VIABAHN® VBX BALLONEXPANDIERBARE ENDOPROTHESE AB.

Putzbrunn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Dieses Register wird die Sicherheit

und Leistungsfähigkeit des VBX Stent Graft in peripheren Gefäßen bei Patienten

bestätigen, die eine interventionelle Behandlung bei einer Vielzahl von

Anwendungen und Erkrankungen benötigen.



W. L. Gore & Associates, Inc. (Gore) gab den Abschluss der angestrebten

Registrierung für das Post-Market-Register EXPAND für die GORE® VIABAHN® VBX

ballonexpandierbare Endoprothese (VBX Stent Graft) bekannt. 280 Patienten an 15

europäischen Standorten wurden in das Register aufgenommen, um Sicherheits- und

Leistungsdaten des VBX Stent Graft zu sammeln. Damit will das Unternehmen

bewerten, wie das Gerät in der Praxis funktioniert, und sein Engagement für die

Verbesserung der Patientenversorgung bei der Behandlung verschiedener

Krankheiten fortsetzen.