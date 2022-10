JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN VORZÜGE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Dass sich der Autobauer zusammen mit Ford aus der Roboterauto-Softwarefirma Argo AI zurückziehe, sei ein sinnvoller Schritt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Hersteller könne sich so auf stärker fokussierte Projekte konzentrieren. Vosser erwartet ähnlich wie bei Ford auch von Volkswagen Abschreibungen auf das Projekt im zweiten Halbjahr./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 01:18 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 01:19 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 131,5EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN VORZÜGE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 235

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m