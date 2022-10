BERENBERG stuft Covestro auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die unerwartet schwachen Resultate des Spezialchemiekonzerns und die gesenkte Prognose hätten den Konjunkturpessimisten am Markt wohl erst einmal Recht gegeben, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aussichten könnten sich jedoch im nächsten Jahr soweit verbessern, dass die Firma den ausgesetzten Aktienrückkauf im zweiten Quartal wieder aufnehmen könne./tav/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 17:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

