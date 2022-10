Immer mehr Voraussetzungen für eine Trendwende erfüllt

In der Börse-Intern-Ausgabe vom 31. August hatte ich allerdings noch weitere Voraussetzungen genannt, die aus meiner Sicht für eine Trendwende am Aktienmarkt zuallererst nötig sind:

steigende Auftragseingänge,

eine Entspannung der Lieferketten,

eine nachlassende Inflation infolge sinkender Energiepreise und

eine dadurch gebesserte Stimmung bei Konsumenten und Unternehmen.

Wichtige Voraussetzungen sind noch nicht erfüllt

Wenn man sich allerdings die von S&P Global erhobenen Einkaufsmanagerdaten anschaut, die am Montag veröffentlicht wurden, dann sind diese Voraussetzungen noch nicht vollständig erfüllt. So ist der Einkaufsmanagerindex für die gesamte deutsche Privatwirtschaft – also Industrie und Dienstleister zusammen – im Oktober um 1,6 auf 44,1 Punkte gefallen. Das bedeutet den achten Rückgang in Folge. Und genau wie das ifo Geschäftsklima hat auch dieser Stimmungsindikator damit den niedrigsten Stand seit den ersten Corona-Lockdowns Anfang 2020 erreicht.

Von einer besseren Stimmung bei Unternehmen kann also vor diesem Hintergrund nicht die Rede sein. Als Grund dafür nennt S&P Global den anhaltend starken Preisdruck, die steigenden Zinsen und die zunehmende Ausgabenzurückhaltung der Kunden aufgrund von Rezessionsängsten. Dies hat dafür gesorgt, dass der Auftragseingang sowohl in der Industrie als auch im Servicesektor das höchste Minus seit Mai 2020 auswies. Steigende Auftragseingänge gibt es also noch nicht.

Immer mehr Voraussetzungen werden erfüllt

Allerdings gab es auch bei den Einkaufsmanagerdaten positive Aspekte: Der Kostendruck war zwar laut S&P Global im Oktober erneut überdurchschnittlich stark, er schwächte sich aber gegenüber dem Drei-Monatshoch von September leicht ab. Man kann also immerhin mit den sinkenden Energiepreisen einen Rückgang der Inflation unterstellen. Und: Ausschlaggebend für den nachlassenden Kostendruck war eine leichte Entspannung in der Industrie aufgrund einer verbesserten Liefersituation.