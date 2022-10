Heute ist es wieder so weit: die EZB muß sich wieder einmal rechtfertigen, warum sie die Inflation noch länger als die Fed geleugnet hat und nun gezwungen ist, mit dem zweiten 0,75% Zins-Schritt in Folge dieser Inflation wie auch der Fed geldpolitisch hinterher zu hecheln. Noch im März diesen Jahres, nachdem also der Ukraine-Krieg bereits einen Monat im Gange war, prognostizierte die EZB eine Inflation von in der Spitze 5,5% für die Eurozone - nun sind wir bei 10%. Erzeugerpreise von weit über 40% bedeuten, dass da noch viele Preisanstiege in der Pipeline sind, weil es dauert, bis Unternehmen die gestiegenen Kosten (zumindest zum Teil) weiter geben können. Nun ist die EZB in Panik - aber der Druck aus der Poltik wird größer (vor allem Italien, aber auch Frankreich), die Zinsen nicht so stark anzuheben..

Hinweise aus Video:

1. Dax: Die Bullen sind am Ruder, aber die Luft wird dünner

2. EZB will Gewinne der Banken aus TLTRO-Krediten begrenzen

