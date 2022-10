West Mining Corporation informiert über aktuelle Entwicklungen im Kupferprojekt Blue Cove

Vancouver, BC - 27. Oktober 2022 - West Mining Corp. („West“ oder das „Unternehmen“) (CSE: WEST) (OTC: WESMF) freut sich, über aktuelle Entwicklungen auf seinem Kupferprojekt Blue Cove an der Spitze der Fortune Bay in Neufundland zu informieren. Das Unternehmen hat eine Prüfung seiner Explorationsaktivitäten im Jahr 2022 abgeschlossen und wird die Exploration des Konzessionsgebiets aufgrund der bisherigen positiven Ergebnisse fortsetzen. Das Konzessionsgebiet Blue Cove, das sich in der Nähe einer ausgezeichneten Infrastruktur und eines Tiefseehafens befindet, besteht aus 232 zusammenhängenden Claims mit einer Grundfläche von 5.800 Hektar. Nur ein kleiner Teil des Konzessionsgebiets wurde bisher erkundet und weitere Explorationsarbeiten sind gerechtfertigt.