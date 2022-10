Beiersdorf erwartet für 2022 ein organisches Wachstum von neun bis zehn Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Ausgeklammert sind darin Währungs- und Portfolioeffekte. Dabei zeigte sich das Management um Konzernchef Vincent Warnery zuversichtlich, das obere Ende der Spanne zu erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen ein Umsatzplus am oberen Ende eines mittleren einstelligen Bereichs in Aussicht gestellt. Die Prognose impliziert dabei eine sich abschwächende Entwicklung im Schlussabschnitt. Beiersdorf sei sich der wirtschaftlichen Unsicherheiten im vierten Quartal bewusst, erläuterte Warnery.

Beiersdorf hob außerdem die Aussichten sowohl für die Konsumentensparte als auch für die Klebstoffsparte Tesa an. Der Ergebnisausblick bleibt indes unverändert. Die bereinigte operative Marge soll weiter auf dem Vorjahresniveau von 13 Prozent liegen.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 16,9 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Dabei wirkten sich auch Währungseffekte günstig aus. Organisch lag das Plus bei 11,1 Prozent. Damit beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal mit einem organischen Plus von 12,3 Prozent, nachdem im ersten Halbjahr noch plus 10,5 Prozent zu Buche standen. "Im dritten Quartal haben wir die starke Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres beibehalten und erzielten zweistellige Wachstumsraten auf breiter Basis", kommentierte Warney.

Dabei kann Beiersdorf auf eine anhaltend starke Entwicklung bei Derma-Produkten wie Eucerin oder Aquaphor blicken, auch Nivea wartet mit robusten Zuwächsen auf. Dabei erzielte Beiersdorf ein starkes Wachstum in der Region Amerika. In Westeuropa habe sich die Dynamik hingegen zuletzt etwas abgeschwächt, bemerkte Warnery. Die Luxuspflegemarke La Prairie erholte sich im dritten Quartal nach den Beeinträchtigungen durch die Teillockdowns in China in den ersten sechs Monaten. In dem für die Marke wichtigen chinesischen Markt konnte La Prairie im dritten Quartal um 41 Prozent zulegen.

Tesa profitierte im dritten Quartal unter anderem von einem guten Elektronikgeschäft in Asien und einer deutlichen Erholung im Geschäft mit den Automobilherstellern./nas/niw/stk