Süßes oder Saures an den Aktienmärkten

Die Märkte werden in diesen Tagen von einer Reihe von Horrorgeschichten begleitet: steigende Inflation, nachlassendes Wachstum und explodierende Energiepreise. Doch am 31. Oktober gibt es noch ein weiteres gruseliges Ereignis: Halloween!

Der Halloween-Effekt

Was ist die treibende Kraft hinter dem Halloween-Effekt? Was ist der Antrieb hinter dem Halloween-Efekt?

Der Einzelhandelssektor ist mit der bevorstehenden Saison für Weihnachtseinkäufe eine der Gründe für den Anstieg der Aktien in den kommenden Monaten. Verkaufsevents wie Halloween oder der Black Friday regen Verbraucher zu zusätzlichen Ausgaben an und treiben die Aktienkurse in die Höhe, ebenso wie die traditionelle Aktienrallye zum Jahresende und die Stimmung der Anleger während der Festtage.