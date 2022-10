Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen - große Chancen, neue Risiken

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Mit dem Einzug der Künstlichen Intelligenz (KI) in die Medizinstellen sich diverse rechtliche Fragen. Notwendige Zertifizierungen bräuchteneinen klaren gesetzlichen Rahmen, um Risiken im sensiblen Gesundheitswesen zuminimieren und für Verlässlichkeit zu sorgen. Zudem mangelt es an Vertrauen derpotenziellen Patienten, zeigt eine Umfrage des TÜV-Verbands.Viele tragen sie am Handgelenk - die Smart Watch mit Schrittzähler undPulskontrolle. Doch nur jeder zweite Nutzer weiß, dass bei der Auswertung dieserDaten zum Teil Methoden der Künstlichen Intelligenz (KI) zum Einsatz kommen.Eine vom TÜV-Verband beauftragte repräsentative Umfrage zeigt: Im Einsatzgebietder medizinischen Diagnostik bestehen viele Wissenslücken und große Unsicherheitüber die Möglichkeiten und Risiken selbstlernender Software. "KünstlicheIntelligenz im Gesundheitswesen ist Vertrauenssache. Wir sehen erheblichenAufklärungsbedarf bei Nutzern, teils aber auch Nachholbedarf in der gesetzlichenRegulierung", sagt Mark Küller, Referent für Medizinprodukte beim TÜV-Verband.Gerade bei gesundheitsbezogenen Apps sieht Küller eine Grauzone. "Sehr vieleApps, die als Gesundheits-, Wellness- oder Lifestyle-Apps vermarktet werden,sind aufgrund ihrer Beschaffenheit und ihres Nutzungsversprechens eigentlichMedizinprodukte", sagt der Branchenexperte. Diese erforderten eine Zulassungnach der EU-Medizinprodukteverordnung. Doch aufgrund der puren Vielzahl undvielfältigen Distributionswege der Programme sei eine Kontrolle durch dieMarktaufsichtsbehörden kaum zu leisten. Ein Risiko bestehe darin, dass sichAnwender in trügerischer Sicherheit wiegen. "Sofern der Hersteller versprichtoder erklärt, dass sein Produkt zum Beispiel einen medizinischen Indikator genaumisst, das Produkt dies tatsächlich aber nicht leistet, könnenFehlentscheidungen durch Anwender getroffen werden und gesundheitliche Risikenentstehen", mahnt Küller.KI-Einsatz mindert das Vertrauen in den ArztDie TÜV-Umfrage zeigt, wie dicht Fortschrittsglauben und Skepsis bei denMenschen in Deutschland beisammen liegen: 66 Prozent der Befragten sehenallgemein Chancen durch KI-Anwendungen für die Gesundheit. Doch sobald es um daseigene Wohl geht, sinkt das Vertrauen: Nur 41 Prozent gehen davon aus, dass KIbeim Verdacht einer ernsten Krankheit die richtige Diagnose stellen kann. ZumVergleich: Exakt den gleichen Vertrauensvorschuss genießen Bekannte, die bereitsähnliche Symptome hatten und von ihren Erfahrungen erzählen. Einer Ärztin oder