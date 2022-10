JPMORGAN stuft STMicro auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für STMicroelectronics nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Chipkonzern habe im dritten Quartal unerwartet gut abgeschnitten, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Prognose für das Schlussquartal liege über der Markterwartungen, allerdings erstmals in diesem Jahr unter den Annahmen des Experten. Indes dürften sich die Investoren sorgen, ob mit den für das Schlussquartal prognostizierten hohen Bruttomargen das Ende der Fahnenstange erreicht sei./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:31 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 07:31 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -4,78 % und einem Kurs von 32,67EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m