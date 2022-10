FRANKFURT (dpa-AFX) - Das dritte Quartal ist für den Logistikkonzern Kion nicht ganz so schlecht ausgegangen wie befürchtet. Allerdings verzeichnet der Konzern zunehmend erhebliche Mittelabflüsse, sieht seinen Finanzierungsspielraum aber als gesichert an. Nachdem Mitte September bereits klar wurde, dass operativ Verluste gemacht werden, erreichte Kion schlussendlich das obere Ende der damals kommunizierten erwarteten Spanne und konnte dabei auch die Prognosen der Analysten übertreffen. Die Mitte September neu ausgegebene Prognose wurde nun bestätigt, wie der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zudem kündigte das Unternehmen an, sich vollständig aus Russland zurückzuziehen.

Die im MDax notierte Aktie zeigte sich am Vormittag wenig bewegt, zuletzt stand sie 0,3 Prozent im Plus bei 22,27 Euro. Auf dieses Niveau war sie Mitte September gerutscht, als das Management zwar die neue Jahresprognose vorstellte, aber auch über den erwarteten Quartalsverlust informieren musste. Die ursprüngliche Prognose hatte das Management um den erst seit Januar amtierenden Konzernchef Rob Smith Anfang April kassieren müssen. Im laufenden Jahr beläuft sich der Abschlag der Aktie damit weiter auf rund 77 Prozent.