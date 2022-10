STUTTGART (dpa-AFX) - Der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck hebt nach einem unerwartet starken dritten Quartal seine Finanzziele für das Gesamtjahr an. Die laufenden Preiserhöhungen des Unternehmens tragen damit Früchte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Konzern dürfte nun leicht über dem Vorjahr landen, hieß es vom Dax -Konzern am Mittwochabend. Bisher peilte das Management ein Ergebnis auf Vorjahresniveau an. Mit der neuen Maßgabe stellt Daimler Truck nun 5 bis 15 Prozent mehr Ergebnis in Aussicht als im Vorjahr mit 3,36 Milliarden Euro. Die Aktie konnte von den Nachrichten profitieren und legte am Donnerstagvormittag zu.

Das Papier gewann 2,6 Prozent auf 27,05 Euro. Von den Tiefs im Oktober bei unter 22,50 Euro hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen bereits etwas erholt, aber im laufenden Kalenderjahr steht noch immer ein deutliches Minus infolge des Kurssturzes rund um den Ausbruch des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. Ende vergangenen Jahres war die Aktie noch über 32 Euro wert.