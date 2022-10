FRANKFURT (dpa-AFX) - Sorgen über die weitere Geschäftsentwicklung von Nemetschek haben am Donnerstag die Aktien des Software-Anbieters für die Bauindustrie schwer belastet. Sie sackten am späteren Vormittag um knapp sieben Prozent auf 48,92 Euro ab. Damit fanden sie Halt an der dort aktuell verlaufenden 21-Tage-Linie. Sie gibt charttechnisch interessierten Anlegern den kurzfristigen Trend an.

Analysten sprachen unisono von "soliden Quartalszahlen", wobei Experte George Webb von der US-Bank Morgan Stanley einschränkte, dass er etwas mehr erwartet habe.