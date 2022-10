Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leverkusen (ots) - Gero Tober ist der Gründer und Geschäftsführer der GT SalesConsulting GmbH. Ursprünglich aus dem Börsenumfeld stammend, hilft der ehemaligeVertriebsleiter Kunden aus der Dienstleistungsbranche heute alsUnternehmensberater beim Entwicklungsprozess, bei der Vermarktung und beimVerkauf neuer Angebote. Als Experte in Sachen Zielgruppenanalyse undVerkaufspsychologie achtet er dabei insbesondere auf eine sinnvollePositionierung sowie eine gewinnbringende Etablierung am Markt.In der heutigen Zeit erwarten Kunden eine ganzheitliche Customer Journey, diepräzise auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Für eine optimale Leadbearbeitungmüssen die internen Prozesse nahtlos ineinander übergehen. Das bedeutet, dassalle Akteure möglichst zielführend zusammenarbeiten sollten. Gefragt sind indiesem Zusammenhang insbesondere das Marketing und der Vertrieb, derenSchnittstelle oftmals als einer der wichtigsten Faktoren für gesteigertenUnternehmenserfolg gehandelt wird. "Beide Abteilungen sind maßgeblich für denKundenkontakt verantwortlich", erklärt Gero Tober, Gründer und Geschäftsführerder GT Sales Consulting GmbH. "Dennoch gestaltet sich die Zusammenarbeit oftmalskritisch." Als ehemaliger Vertriebler weiß der heutige Unternehmensberater auseigener Erfahrung, dass die Kommunikation zwischen den beiden Bereichen oftmalszu wünschen übrig lässt. Eines macht er aus diesem Grund ganz bewusst anders alsseine Mitbewerber: Er sieht das Marketing nicht als Marketer, sondern aus Sichtdes Vertriebs. Im Folgenden hat Gero Tober verraten, was man tun kann, damit dasZusammenspiel von Marketing und Vertrieb funktioniert.Darum spielt eine verbesserte Zusammenarbeit eine so große RolleGrundsätzlich setzt sich die Prozesskette in Unternehmen aus mehrerenHauptprozessen zusammen, die von der Kundengewinnung bis hin zum Kundenabschlussreichen. Wenn die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungenfunktioniert, hat das positive Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen.Allerdings ist es gerade an der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieboft so, dass man eher gegeneinander als miteinander arbeitet. Auf lange Sichtführt das zu Reibungen, negativer Energie und Verlusten. Darum ist eineverbesserte Zusammenarbeit gefragt. Doch das ist meist leichter gesagt alsgetan. Eingefahrene Prozesse hindern beide Parteien daran, Verständnis für dasGegenüber aufzubringen. Marketer sagen über den Vertrieb, er gehe guten Leadsnicht ausreichend nach. Vertriebler auf der anderen Seite beschweren sich oftdarüber, dass das Marketing nicht genügend Verständnis für den Vertriebsprozessaufbringe.Der Hintergrund für diese Situation ist schnell erklärt. Lange waren die