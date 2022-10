Hannover (ots) - In den letzten Jahren war für Start-ups nur eine Zahl wirklich

Jetzt in Richtung Profitabilität gehenBislang konnten die meisten Start-ups ganz gut damit leben, dass ihre Burn-Ratebedenklich niedrig ist, schließlich wurden die Defizite nach jederFinanzierungsrunde ausgeglichen. In der Krise sieht das mittlerweile anders aus:Jetzt schauen Investoren mehrfach hin, bevor sie sich engagieren; mancheGeldgeber ziehen sich derzeit sogar komplett zurück.Daraus können Gründer nur die vernünftige Konsequenz ziehen, sich von denFinanzspritzen unabhängig zu machen. Das geht allein über den Weg derProfitabilität - die Gewinnschwelle muss früher erreicht werden als geplant.Damit erübrigt sich zwar die Hoffnung auf einen enormen Hockey-Stick-Effekt,doch es ist ohnehin viel aussichtsreicher, jetzt auf Sicherheit aus eigenerKraft zu setzen und damit zu beginnen, Gewinne zu generieren.Zahlen erfassen, analysieren und steuernUnnötige oder überhöhte Ausgaben können das beste Start-up ruinieren, wenn nichtrechtzeitig korrigiert wird - und im Krisenumfeld vollziehen sich Abstürzebesonders rasant. Deshalb geht es jetzt an die Erfassung sämtlicher Kosten. Waswird für Gehälter ausgegeben, wie viel fällt für die Büromiete an, sind dieBeträge angemessen? Wie teuer sind die Leistungen der Berater - hört überhauptjemand auf die Leute? Sind hohe Ausgaben für Personalmarketing derzeit wirklichdas Gebot der Stunde? Und welcher Teil der teuren Software wird noch genutzt?Letztlich geht es um finanzielle Transparenz, das Abwägen von Kosten und Nutzensowie um die strategische Planung eines sinnvollen Kostenmanagements. Schoninfolge dieser Analysen und Entscheidungen erhöht sich die Rentabilitätmerklich.Fokus auf den Vertrieb legenZwar herrscht bei Start-ups in der Regel der Spaß am Tüfteln und Entwickeln vor,doch ohne Vertrieb bringt selbst die beste Version des Angebots keinen Gewinnein. Zudem sind Produktentwicklung und Brandmarketing recht teuer und irgendwannsollte man damit beginnen, Geld einzunehmen, anstatt hauptsächlich welchesauszugeben. Auch für das Marketing ist der Schritt in die Öffentlichkeithilfreich, denn sobald das Angebot genutzt wird, erlangt es ganz automatischeinen Bekanntheitsgrad und die Marke entwickelt sich in gewissem Maße selbst.Start-ups, die in der jetzigen Krise strukturiert vorgehen, erhöhen ihre eigeneSicherheit und die Chance auf künftigen Fortbestand erheblich. Dabei lautet dasMotto: klare Zahlen, perfekte Planung, schwarze Löcher ausmerzen und Fokus aufden Vertrieb legen. Mit diesem Vorgehen wächst zugleich die Wahrscheinlichkeit,dass Investoren die Start-ups trotz der kritischen Gesamtlage alsunterstützungswürdig einschätzen.Über Robert Giebenrath:In seiner Funktion als externer CFO verantwortet Robert Giebenrath mit seinerFirma RG Finance die finanzielle Planung und Absicherung erfolgreicher deutscherWachstumsbetriebe. Er und sein Team übernehmen den gesamten finanzstrategischenBereich ihrer Kunden, indem sie eine integrierte Finanzplanung erstellen, einsauberes Controlling implementieren und laufend zu strategischen Themen beraten.So können ambitionierte Unternehmen sicher skalieren.