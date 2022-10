Marketing for free 4 Methoden, mit denen Gründerinnen ohne Budget Kunden gewinnen können (FOTO)

Tostedt (ots) - Wer am Anfang seiner Unternehmensgründung steht, dem fehlen

meist die nötigen finanziellen Mittel und das benötigte Know-how, um das

Marketing voranzutreiben. Doch ohne Kunden kein Geld, ohne Geld weiterhin kein

Marketing - Jessica Verfürth weiß, wie man diesen Teufelskreis durchbricht.



"Vor allem als Neugründerin sollte man sein Geld gar nicht in teure

Marketing-Maßnahmen stecken. Es gibt viele effektive Wege, auch ohne Budget

gutes Marketing zu betreiben", sagt Verfürth. Sie hat sich selbst von unten nach

ganz oben gekämpft und aus dem Nichts eine Firma mit über zehn Mitarbeiterinnen

aufgebaut. Gerne verrät sie in diesem Artikel vier Methoden, wie es auch ohne

Budget gelingt, Neukunden zu gewinnen.