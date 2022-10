Hagen (ots) - Schönheit, Wohlbefinden, die eigene Chefin sein: Eine

Selbstständigkeit als Kosmetikerin reizt viele Frauen. Auch wächst der

Beautymarkt ständig. Dennoch ist der Weg zur erfolgreichen Kosmetikerin meist

anstrengend und kompliziert. Das trifft vor allem dann zu, wenn typische Fehler

gemacht werden.



"Es sind immer die gleichen Gründe, die für das Schließen eines Studios nach nur

wenigen Monaten verantwortlich sind", so Marketing-Expertin Banu Suntharalingam.

Als erfahrene Beraterin unterstützt sie selbstständige Frauen dabei, sich

erfolgreich mit ihrem Beauty-Business zu positionieren. In folgendem Artikel

verrät sie die 5 größten Hindernisse, die Beauty-Expertinnen auf ihrem Weg zur

erfolgreichen Geschäftsfrau im Kosmetikbereich meistern müssen.





Das Angebot bringt zu wenig GewinnEin durchdachtes Angebot ist für eine finanziell erfolgreiche Selbstständigkeitunverzichtbar. Viele Beauty-Unternehmerinnen machen jedoch den Fehler,Behandlungen mit zu geringer Gewinnspanne anzubieten. Auf Folgegeschäfte wieeinen zusätzlichen Produktverkauf oder Abonnements legen sie zudem oft keinenWert.Banu Suntharalingam rät als gangbare Lösung, sich auf das Erzielen von vielUmsatz und Gewinn zu konzentrieren - das ermöglicht Wachstum. Gleichzeitigstellt es die Grundlage dar, um ins eigene Business investieren zu können. NeueGeräte, Mitarbeiter oder Schulungen sorgen ebenso wie hochpreisigeBeauty-Anwendungen für gute Gewinne bei steigenden Umsätzen.Unwichtige Dinge werden als Priorität behandeltOft sind es die falschen Prioritäten, die Kosmetikerinnen ihren finanziellenErfolg kosten. Viele von ihnen widmen sich nämlich genau den Aufgaben, die sieunternehmerisch kaum weiterbringen. Dazu gehört das ständige Anpassen ihresWebauftritts oder das halbjährliche Neuausstatten ihres Studios. Prioritätmüsste jedoch sein, Geld zu verdienen. Auch die verfügbaren zeitlichenRessourcen stecken Beauty-Expertinnen besser in sinnvolle Investitionen wie eineWeiterbildung, die letztlich für mehr Einnahmen sorgen wird.Die Neukundengewinnung ist nicht durchdachtKooperationen mit Influencern und Bloggern, Social Media oder das Verteilen vonFlyern - Selbstständige können ihren Geschäftserfolg dank zahlreicherMarketing-Maßnahmen steigern. Zumindest theoretisch, denn oft funktionierendiese nicht oder stehen in keinem Verhältnis zum finanziellen sowie zeitlichenAufwand. Kosmetikerinnen sollten daher herausfinden, welche Maßnahmen ihreNeukundengewinnung wirklich unterstützen. Hier empfiehlt es sich, regelmäßigeMessungen durchzuführen und die Akquise faktenbasiert zu optimieren.Das Potenzial im Verkauf wird nicht ausgeschöpftSchon zu Beginn ihrer Selbstständigkeit bemerkte Banu Suntharalingam einengroßen Unterschied bei den Umsätzen zahlreicher Beauty-Unternehmerinnen. Manchevon ihnen konnten als Soloselbständige Einnahmen zwischen 15.000 und 20.000 Europro Monat verbuchen. Andere generierten im gleichen Zeitraum lediglich 5.000 bis8.000 Euro Umsatz, wobei die Anzahl der verkauften Termine gleich hoch war. Wiewar das möglich?Die Branchen-Kennerin fand heraus, dass bei den umsatzstärkeren Kosmetikerinnender Verkaufsprozess deutlich kundenorientierter gestaltet war. Sie empfohlen zumBeispiel passende Produkte oder Folgetermine zur bereits gebuchten Behandlung.So steigerten die Unternehmerinnen ihre Kundenzufriedenheit gemeinsam mit ihrenEinnahmen.Auf den Kunden wird zu wenig oder gar nicht eingegangenZufriedene Kunden sind einer der Hauptfaktoren für eine erfolgreicheSelbstständigkeit. Entsprechend müssen Kosmetikerinnen handeln. Es gilt also,zeitnah auf Anfragen zu antworten, Termine einzuhalten und schlicht erreichbarzu sein. Überraschenderweise stellt das für viele Beauty-Unternehmerinnen keineSelbstverständlichkeit dar. Wer eine starke Kundenorientierung bietet, kann sichdeutlich von anderen Kosmetikerinnen abheben - und das positiv, wie BanuSuntharalingam bestätigt.Die Unternehmerinnen möchten alles selbst erledigenViele Kosmetikerinnen glauben, sich keine Mitarbeiter leisten zu können.Tatsächlich ist es aber so, dass ein fähiges Team für spürbare Entlastung,zufriedenere Kunden und deutlich mehr Umsatz sorgt. Daher solltenBeauty-Unternehmerinnen mit konstanten Einnahmen zwischen 10.000 und 15.000 Europro Monat so schnell wie möglich eigene Mitarbeiter einstellen.