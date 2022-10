Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) -- Anstieg der weltweiten Insolvenzen 2022 um 10 % und 2023 um weitere 19 % aufdas Niveau von vor der Pandemie- Deutschland: Anstieg um 5 % im Jahr 2022 und 17 % im Jahr 2023- Hohe Energiekosten, steigende Zinsen und Löhne fressen Unternehmensgewinne auf- Staatlicher Puffer: Aktuelle Unterstützungsmaßnahmen bremsen den Anstieg derInsolvenzen erheblich; allein in Deutschland werden dadurch bis 2023 rund2.600 Unternehmen gerettet- Insolvenzgeschehen bleibt volatil: Verschärfen sich Energiekrise undRezession, könnte ohne weitere Staatshilfen Pleitewelle drohenDie wirtschaftlichen Herausforderungen für Unternehmen sind aktuell vielfältigerdenn je. Sie müssen viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten mit derEnergiekrise, der drohenden Rezession, hohen Preissteigerungen und steigendenZinsen. Gestörte Lieferketten setzen die Cashflows von Unternehmen zusätzlichunter Druck. In der Folge steigen auch die Insolvenzen wieder deutlich. Zudiesem Schluss kommt der weltweit führende Kreditversicherer Allianz Trade inseiner jüngsten Insolvenzstudie. Die Experten gehen von einem Anstieg derweltweiten Pleiten um 10 % im laufenden Jahr und 19 % im kommenden Jahr aus. InDeutschland dürfte der Anstieg mit 5 % im Jahr 2022 und weiteren 17 % im Jahr2023 auf dann 17.150 Fälle im Vergleich etwas moderater ausfallen - und vonniedrigem Niveau kommend.Dennoch belasten die Entwicklung sowie die damit verbundenen Unsicherheiten auchdie hiesigen Unternehmen. Dabei wirken die aktuellen staatlichenUnterstützungsmaßnahmen bereits als Puffer: Sie bremsen den Anstieg derInsolvenzen 2022 und 2023 in Europa und Deutschland erheblich; Europaverzeichnet dadurch rund 10 Prozentpunkte (pp) weniger Pleiten, in Deutschlandsind es sogar -12pp. Das sind umgerechnet 2.600 deutsche Unternehmen, diedadurch vor der Pleite gerettet werden. Sollte sich die Energiekrise noch weiterverschärfen und die Rezession stärker ausfallen als bisher erwartet, reichen dieaktuellen Maßnahmen zum Abfedern einer Pleitewelle allerdings nicht aus und eskönnten deutlich mehr Insolvenzen drohen. Das Insolvenzgeschehen bleibt alsonach wie vor volatil und stark von der weiteren Entwicklung staatlicherUnterstützung abhängig.Zurück auf Vorkrisenniveau: Zunächst Normalisierung des Insolvenzgeschehens"Angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen ist es keineÜberraschung, dass Insolvenzen wieder deutlich anziehen. Es handelt sich hierbeiallerdings zunächst um eine sukzessive Normalisierung des Insolvenzgeschehens",