Rocket Routine startet durch und revolutioniert die Art der Zusammenarbeit mit einer innovativen Software / Die Software für Strategie, Ziele und OKRs - von der Vision zur Strategie (FOTO)

- Die Rocket Routine GmbH unterstützt Unternehmen bei der Strategieumsetzung

- Mit Strategie, Zielen (OKRs), Kennzahlen (KPIs) erfolgreich durch den

Arbeitsalltag

- Auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung als Startup ausgegründet



Ein erfahrenes Team von Software-, Consulting- und Marketing-Experten gründet

mit mehreren Partnern die Rocket Routine GmbH als neues Unternehmen. Mit Hilfe

einer cloudbasierten Software ermöglicht die Rocket Routine GmbH Anwendern, ihre

Unternehmensstrategie effektiv im Arbeitsalltag umzusetzen.





Das Jahr nähert sich mit schnellen Schritten dem letzten Quartal und damitstehen in vielen Unternehmen die Planungs- und Strategiegespräche für daskommende Jahr an. Manche freuen sich darauf, für andere ist dies einherausfordernder Prozess und wieder andere fragen sich, wie die entwickelteStrategie den Mitarbeitenden des Unternehmens im Arbeitsalltag nützlich seinkann. Strategie ist keine Rocket Science! Wo liegt dann das Problem? Eine Studieder pwc ergab, dass 73 % der Führungskräfte in Deutschland kein Vertrauen in dieStrategie ihres Unternehmens haben und nicht von deren Erfolg überzeugt sind.Gleichzeitig können nur 29 % der Mitarbeiter:innen die Strategie ihresUnternehmens aus einer Auswahl von sechs verschiedenen Strategien erkennen(Quelle: Brunswick Group).Fehlt die transparente Kommunikation der Vision und Strategie ist eineOrientierung im Arbeitsalltag kaum möglich. Die Karlsruher Rocket Routine GmbHhat dafür eine Lösung: Mit der neuen, webbasierten Software Rocket Routinekönnen die Themen Strategie, Ziele und Daily Business digital verknüpft werdenund dabei unterstützen, dass alle im Unternehmen ihren Beitrag zum gemeinsamenErfolg leisten können.Rocket Routine ist in wenigen Minuten einsatzbereit und ermöglicht dietransparente Dokumentation existierender Inhalte, unterstützt bei derAusarbeitung von Zielen in verschiedenen Zeithorizonten, liefert aktuelleInformationen für Entscheidungen und sieht dabei auch noch gut aus! NutzloseMeetings werden überflüssig, dafür steht die Integration von strategischen undoperativen Unternehmenszielen in den Unternehmensalltag im Vordergrund -unabhängig vom Arbeitsort. Durch die Verknüpfung der Elemente können dieAnwender zu jeder Zeit sehen, mit welchen übergeordneten Zielen und Perspektivendie jeweilige Aufgabe verbunden ist.Expertise der GründerDurch das Gründerteam mit jahrzehntelanger Erfahrung mit agiler Transformation,Softwareentwicklung, Consulting und einem großen Netzwerk entstehen optimale