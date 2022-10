25.10.2022 -

MMD-Index Stiftung:

Der MMD-lndex Stiftung setzt den Abwärtstrend aus dem Vormonat auch im September fort und verzeichnete einen Verlust in Höhe von -4,40%. Damit stiegen die Verluste in 2022 auf insgesamt -13,25% an.

Die negative Entwicklung des MMD-lndex Stiftung, der die gesamten defensiven Stiftungsfonds abbildet, wurde im September von allen Fonds mitgetragen. Die Performancewerte verteilten sich dabei zwischen -6,36% und -0,29%. In 2022 lagen die Performancewerte zwischen -21,62% und 0,59%, wobei nur ein Fonds ein positives Ergebnis auswies.