JPMORGAN stuft Uniper auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Die vorläufigen Kennziffern hätten wenig überrascht, da der Versorger bereits seit Mitte Juni von den russischen Gasbeschränkungen betroffen gewesen sei und die Preise am Markt den Sommer über in die Höhe geschnellt seien, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem Aus für die Gasumlage sieht der Experte die gesamten russischen Gasverluste von Uniper auf dem Rekordwert von 40 Milliarden Euro. Dafür dürften zusätzliche Rückstellungen von 28 Milliarden Euro für die über das dritte Quartal hinaus erwarteten Verluste notwendig werden./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2022 / 20:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2022 / 20:34 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Uniper Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 3,052EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Vincent Ayral

Analysiertes Unternehmen: Uniper

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2,20

Kursziel alt: 2,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m