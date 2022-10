Inca One meldet für das dritte Kalenderquartal 2022 Umsätze in Höhe von 9,6 Millionen USD

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 27. Oktober 2022 - INCA ONE GOLD CORP. ( TSXV:INCA ) ( OTCQB:INCAF ) ( Frankfurt:SU92 ) („Inca One“ oder das „Unternehmen“), ein Goldproduzent, der zwei Mineralverarbeitungsanlagen in Peru (die „Anlagen“) betreibt, gibt die (nicht testierten) Gesamteinnahmen für die drei Monate Juli, August und September 2022 („3. Quartal 2022“ oder „das Quartal“) sowie das Betriebsergebnis im Jahresvergleich („YoY“) bekannt.

Der Umsatz im Quartal belief sich auf 9,6 Mio. USD, was einem Rückgang von 1 % gegenüber einem Umsatz von 9,7 Mio. USD im 3. Quartal 2021 entspricht. Dieser geringfügige Rückgang ist auf einen niedrigeren Preis für das im Quartal verkaufte Gold zurückzuführen, wenngleich die Goldproduktion in diesem Zeitraum gestiegen ist.

Das Unternehmen meldet außerdem im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme bei der Verarbeitungsaktivität um 3 % auf 17.929 Tonnen und bei der Goldproduktion um 4 % auf 6.030 Unzen Gold im Quartal. Das Unternehmen verarbeitete im Quartal durchschnittlich 207 Tonnen pro Tag („t/d“). Der Durchsatz betrug im Quartal 46 % der Anlagenkapazität.

Konsolidierter Betrieb 3. Quartal 2022 3. Quartal 2021 Veränderung zum Vorjahr Verarbeitung (Tonnen) 17.929 17.413 3% Goldproduktion (Unzen) 6.264 6.030 4% Lieferungen (Tonnen) 17.411 17.969 -3% Umsatz (USD) 9,6 Mio. 9,7 Mio. -1%

Die Umsätze von Inca One stiegen in den ersten neun Monaten des Kalenderjahres 2022 um 53 % im Vergleich zum Vorjahr auf 39,2 Millionen USD, womit der bisher höchste Jahresumsatz des Unternehmens deutlich übertroffen wurde. Und es verbleiben noch drei Monate in diesem Kalenderjahr, in denen der Umsatz weiter gesteigert werden kann. Grund für den Anstieg war die höhere Menge an verarbeitetem Erz, was zu Rekordumsätzen bei Gold führte.