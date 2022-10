DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BARCLAYS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Pence belassen. Das dritte Quartal der Bank sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Robert Noble in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei gut für eine leichte Anhebung der Konsensschätzungen. Zu den guten Zahlen hätten alle Bereich beigetragen./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 06:53 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1,745EUR an der Börse Tradegate.