Marcus Diekmann steigt bei E-Health Start-Up dermanostic ein (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Hautarzt Start-Up dermanostic holt sich Marcus Diekmann

an Bord. Der Digital-Unternehmer ist neuer Sparring-Partner der

dermanostic-Geschäftsführung und wird die Online-Hautarztpraxis beratend in

Strategie und Weiterentwicklung des disruptiven Geschäftsmodells unterstützen.

Marcus Diekmann arbeitet für das Start-Up für null Euro Gehalt.



Das gemeinsame Ziel der Online-Hautarztpraxis dermanostic und des

Digital-Experten Marcus Diekmann ist es, das Gesundheitssystem weiter zu

revolutionieren und für jeden Menschen barrierefrei zugänglich zu machen. Das

deutsche Gesundheitswesen gehört zu den teuersten in Europa, laut einer Studie

des Fraunhofer-Instituts ISI zählt Deutschland bei der Digitalisierung des

Gesundheitssystems zu den Schlusslichtern.





Die App zur Ferndiagnose von Hautkrankheiten dermanostic ist eines der wenigenErfolgsbeispiele im E-Health-Sektor Deutschlands. "Ich habe mich entschieden abdiesem Jahr nur noch Projekte anzugehen, die unsere Welt und die Gesellschaftein Stück weit besser machen", so Marcus Diekmann über seinen Einstieg beidermanostic. "Meine Motivation ist Purpose-getrieben und deshalb verzichte ichauf ein hohes Managergehalt. Ich möchte das Gesundheitswesen verändern. Ich binüberzeugt davon, dass sich Unternehmer persönlich einbringen müssen in deraktuellen Krisensituation, die sich in Kostenexplosion auf allen Sektoren,Inflation und Überlastung des Staatshaushaltes abzeichnet."Neues Know-How in der Führungsebene der Online-HautarztpraxisDer erfahrene Unternehmer Diekmann ist ein großer Gewinn für das ärztlicheGründer-Quartett. CEO Dr. Ole Martin: "Mit Marcus als Sparring-Partner anunserer Seite haben wir die perfekte Ergänzung zu unserem Know-How imGesundheitswesen. Er unterstützt uns mit seinen vielseitigen Erfahrungen ausE-Commerce und digitaler Transformation. In Zusammenarbeit werden wirdermanostic auf das höchste Level heben. Künstliche Intelligenz wird im nächstenJahr im Mittelpunkt unserer Geschäftsentwicklung stehen, damit Diagnosen nocheinfacher und sicherer gestellt werden können."Die dermanostic App funktioniert so einfach wie WhatsApp - ärztliche Diagnoseper Foto. Drei Fotos einer Hautveränderung und ein ausgefüllter Fragebogen perApp ermöglichen eine hautfachärztliche Diagnosestellung inklusive Therapie- undRezeptverschreibung innerhalb eines Tages. Patienten bleiben so eine Wartezeitauf einen Arzttermin von bundesweit durchschnittliche über einem Monat erspart.Ein win-win Modell hinsichtlich Verminderung des körperlichen Leids von Menschenund einer kosteneffizienten Lösung für das Gesundheitswesen. Die Online-Praxis