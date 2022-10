Neues "Lab for Smart Mobility" an der HSG erforscht Mobilität der Zukunft (FOTO)

München / St. Gallen (ots) - HSG und PwC entwickeln Innovationen für eine

vernetzte und nachhaltige Mobilität - ein wichtiges Thema, welches die gesamte

Gesellschaft betrifft.



Die Universität St.Gallen (HSG) und die Wirtschaftsprüfungs- und

Beratungsgesellschaft PwC Deutschland haben einen Kooperationsvertrag für

gemeinsame, anwendungsbezogene Forschungsaktivitäten unterzeichnet. Im neu

gegründeten "Lab for Smart Mobility" entwickeln Forschende gemeinsam mit

Experten aus der Praxis Innovationen für die Mobilität der Zukunft.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

PwC Deutschland und die Universität St.Gallen (HSG) haben das "Lab for SmartMobility" gegründet. Die neue Denkfabrik wird Zukunftsmodelle für eine vernetzteund nachhaltige Mobilität entwickeln und erproben. Die Forschungseinrichtung hatim Oktober 2022 ihre Tätigkeit an der HSG aufgenommen und bietet dreiDoktorandenstellen an. Angesiedelt ist das Lab am Institut für Mobilität(IMO-HSG), geleitet von dem HSG-Mobilitätsexperten Prof. Dr. Andreas Herrmann.Lösungen für neuartige Formen der FortbewegungDie Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch in ihrer Geschichte: diedigitale Transformation in der Gesellschaft hat auch dafür gesorgt, dass dieNachfrage nach vernetztem, autonomem und elektrischem Fahren zunehmend steigt.Diese Veränderungen und deren erhebliche Auswirkungen auf dasMobilitätsverhalten der Menschen wird das Lab for Smart Mobility ab sofortuntersuchen. Zudem stellt sich die Frage, wo sich die neue Mobilitätsindustrieansiedeln wird und welche Lösungen sie künftig bieten muss. "DieHerausforderungen der Transformation der Mobilität sind enorm. Um neue Lösungenzu entwickeln, müssen wir auch neue Fragen stellen. Durch den engen Austauschmit dem IMO versprechen wir uns einen Perspektivwechsel und dadurch wichtigeImpulse für die Arbeit mit unseren Klienten", sagt Felix Kuhnert, AutomotiveLeader bei PwC Deutschland.Wissenschaft mit Praxisbezug"Im neuen Lab wollen wir die gängigen Mobilitätssysteme auf den Prüfstandstellen. Unser Ziel ist es, das Mobilitätsverhalten zu erforschen, um dieFortbewegung künftig effizienter, zugänglicher und umweltverträglicher zugestalten. Besser zugängliche Mobilitätsangebote erhöhen gemäss unsererbisherigen Forschung in vielen Regionen der Welt die Wahrscheinlichkeit, dasssich Menschen aus Armut befreien können", sagt Andreas Herrmann, Leiter des Labfor Smart Mobility, bei der Eröffnung im Oktober 2022 in St.Gallen. In denkommenden Monaten erarbeitet PwC mit der HSG weitere konkrete Studienthemen undForschungsfragen, die im Rahmen von Dissertationen untersucht werden.Über Universität St.Gallen (HSG):