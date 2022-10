Gerresheimer und Merck entwickeln digitale Zwillinge für Primärverpackungen

Düsseldorf (ots) -



- Proof-of-Concept (PoC) verknüpft Primärverpackung durch eine individuelle ID

erfolgreich mit ihrem sicheren digitalen Zwilling

- Nutzer erhalten unmittelbaren Zugang zu Qualitäts- und Prozessdaten von

Produkten auf Artikelebene

- Digitale Authentizität und Zuverlässigkeit durch patentierte kryptografische

Anker und digitale Zertifikate sichergestellt



Gerresheimer AG, ein führender Anbieter von Healthcare Solutions und

Drug-Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik und Merck, Darmstadt,

ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, haben gemeinsam eine

Lösung für den Einsatz der Technologie des sogenannten "digitalen Zwillings"

(engl. digital twin) entwickelt, um die Rückverfolgbarkeit und Zuverlässigkeit

von Daten an kritischen Punkten entlang der pharmazeutischen Lieferkette noch

weiter zu optimieren. Ziel des PoC ist es, die pharmazeutische Lieferkette

mithilfe von digitalen Zwillingen für Primärverpackungen von Grund auf zu

verändern. Über ein einziges Netzwerk profitieren die am Prozess Beteiligten von

vollständiger Rückverfolgbarkeit und digitaler Zuverlässigkeit, was dank der

Prozessautomatisierung zu Kosteneinsparungen, Qualitätssteigerungen und sogar

neuen Geschäftsmodellen führen kann.





Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Gerresheimer AG! Werbung Long Long Basispreis 55,09€ Hebel 13,49 Ask 0,43 Zum Produkt Short Short Basispreis 64,58€ Hebel 12,33 Ask 0,59 Zum Produkt Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.