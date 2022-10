Berlin (ots) - Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir,

übernimmt die Schirmherrschaft für Farm-Food-Climate - eine Innovationsplattform

für regenerative Landwirtschaft und zukunftsfähige Ernährungssysteme von

ProjectTogether.



Mit Farm-Food-Climate (https://farm-food-climate.de/) hat ProjectTogether vor

zwei Jahren eine Innovationsplattform geschaffen, die sich für zukunftsfähige

Landwirtschafts- und Ernährungssysteme entlang der gesamten Wertschöpfungskette

des Lebensmittelsektors einsetzt. Im Rahmen von Farm-Food-Climate werden

innovative Lösungsansätze getestet, Kooperationsprojekte geschmiedet und

erfolgreiche Projekte breitflächig in die Umsetzung gebracht.





Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir, erklärthierzu: "Eine nachhaltige, zukunftsfeste Landwirtschaft und einErnährungssystem, das den Hunger in der Welt effektiv bekämpft - das ist meinZiel. Um diese große Herausforderung zu stemmen, müssen wir alle politischen,gesellschaftlichen und unternehmerischen Kräfte vereinen. Deshalb habe ich dieSchirmherrschaft für Farm-Food-Climate von ProjectTogether sehr gerneübernommen. Hier arbeiten junge, kreative und kluge Menschen an pragmatischenLösungen und wirkungsvollen Hebeln für unsere gemeinsame Zukunft."Farm-Food-Climate (FFC) arbeitet gleichermaßen mit Akteur:innen aus derpraktischen Landwirtschaft, Startup-Welt, Verwaltung, Wirtschaft undWissenschaft in einem koordinierten Lern- und Testprozess an neuen Lösungen. DieZielsetzung ist es, den Landwirtschafts- und Ernährungssektor in einenachhaltige und klimagerechte Zukunft zu führen und so die"Farm-2-Fork"-Strategie der Europäischen Kommission mit Leben zu füllen. In derFFC-Community sind über 1.000 Initiativen wie Du bist hier der Chef ,Landwirt:innen wie Heiner Willenborg , Unternehmen wie die LandwirtschaftlicheRentenbank , Konsument:innen, Kommunen und Wissenschaftler:innen, darunter dasThünen-Institut , aktiv."Für ein nachhaltiges Ernährungssystem braucht es die Verknüpfung derverschiedenen Akteurinnen und Akteure aus Landwirtschaft, Startup-Welt undVerwaltung, um so zu gemeinsamen und guten Lösungsansätzen zu kommen. DieseZiele verfolgt ProjectTogether bei Farm-Food-Climate. Dieses Engagementbeeindruckt mich sehr" , so Cem Özdemir während seines Besuchs beiProjectTogether."Farm-Food-Climate unterstützt Kooperationen, die das Potenzial haben, in dieBreite zu wirken, um so das Landwirtschaft- und Ernährungssystem als Ganzes zuverändern. Außerdem ermöglichen wir Anschubfinanzierungen für Initiativen -beispielsweise für die koordinierte Weiterentwicklung der regenerativen