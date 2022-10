ESTRIMA DER HERSTELLER VON BIRÒ, DEM KLEINSTEN ELEKTROFAHRZEUG AUF VIER RÄDERN

MAILAND, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Am 14. September eröffnete Estrima S.p.A., der Hersteller von Birò, dem kleinsten vierrädrigen Elektrofahrzeug, in Turin seinen ersten Birò Point, einen Verkaufsladen in einem neuen Format, das es ermöglichen wird, Birò bekannt zu machen und sogar in Mehrprodukt- und nicht-konkurrierenden Geschäften zu kaufen. Innerhalb von Movegreen, einem der bekanntesten Geschäfte für nachhaltige Mobilität, genießt der erste Birò Point einen exklusiven Bereich und wird von einem engagierten Geschäftspartner mit umfassenden Kenntnissen des lokalen Marktes verwaltet.

Im gleichen Zeitraum wurde Estrima nach einer Ausschreibung für die Dauer von 12 Monaten der Auftrag für die Verwaltung des Sharing-Dienstes in der Gemeinde Peccioli in der Provinz Pisa erteilt. Die Vereinbarung sieht vor, dass Estrima eine Flotte von 32 Biròs bereitstellen wird, von denen 20 zur direkten Nutzung an die Geschäftsinhaber in Peccioli und 12 für Car-Sharing-Dienste vergeben werden. Darüber hinaus wird das Sharing-Angebot die Nutzung der speziellen Birò-Share-App ermöglichen, die die Aktivität verwalten sowie den Standort, die Funktionalität und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge überwachen kann.

Das altertümliche Dorf Peccioli ist der ideale Ort, um Birò zu nutzen, ein Fahrzeug mit geringer Umweltbelastung und der richtigen Größe. Tatsächlich braucht ein normales Auto so viel Platz wie vier Biròs, sodass der Birò-Sharing-Service wirklich viel Platz sparen kann, wo auch immer er genutzt wird.

Birò Share hat bereits bemerkenswerte Ergebnisse in Bezug auf die Erfahrungen von Marseille und Procida erzielt, was die Bedeutung dieses Marktes und die Möglichkeit einer weiteren Ausweitung des Dienstes auf andere italienische und europäische Standorte zeigt. Die Estrima Group kann auf die Erfahrung zählen, die Sharbie und Upooling in den Bereichen Technologie, Dienstleistungen für Vermietung und Sharing bieten können.

In der ersten Jahreshälfte verzeichnete der Konzern eine Erholung des Umsatzvolumens, folgte einer strategischen Investitionspolitik und setzte die Umsetzung des Entwicklungsplans fort, der in der Phase des Börsengangs vorgestellt wurde, und startete den Produktionseffizienzprozess. Der Produktionswert belief sich auf 20,0 Mio. EUR, mit Umsätzen aus Verkäufen und Dienstleistungen von 18,2 Mio. EUR, einem Wachstum von 34,6 % und dem Anstieg der Bestellungen um 72 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 189 auf 325.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1930015/Estrima_Logo.jpg

