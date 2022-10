Digitaler Zwilling Dachser und Fraunhofer IML erhöhen die Transparenz im Stückgutumschlag (FOTO)

- Erfolgreicher Testbetrieb an zwei Standorten: KI-basierte Algorithmen

identifizieren, verorten und vermessen vollautomatisch alle Packstücke im

Umschlaglager.

- In einem ersten Schritt entfallen das manuelle Scannen und Beschriften der

Packstücke, Abfahrtszeiten beschleunigen sich. Künftig soll KI auch die

Beladung unterstützen und optimieren.



Dachser hat zusammen mit dem Fraunhofer IML eine Innovation in der

Stückgutlogistik entwickelt und in die Praxis gebracht. Im sogenannten

"@ILO-Terminal" wird vollautomatisch und in Echtzeit ein komplettes digitales

Abbild aller Packstücke, Assets und Abläufe eines Umschlaglagers erstellt. Damit

beschleunigen sich die Eingangs- und Ausgangsprozesse und es sind stets aktuelle

Informationen verfügbar, wo sich welches Packstück befindet. Davon profitieren

gewerbliche Mitarbeitende, Fahrerinnen und Fahrer, aber auch Mitarbeitende in

Disposition und Kundenservice.