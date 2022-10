iMDsoft erweitert seine Präsenz in Europa und wählt Viridian Polska Sp. zo.o. als Vertriebspartner in Polen für seine MetaVision Software Suite für Intensivpflege und Anästhesie

Tel Aviv, Israel und Warschau, Polen (ots/PRNewswire) - iMDsoft

(https://www.imd-soft.com/) , ein weltweit führender Anbieter von klinischen

Informationssystemen und Entwickler der MetaVision Suite für die Intensivpflege,

gab heute bekannt, dass er Viridian Polska Sp. zo.o (https://viridian.com.pl/)

als "Channel Partner" (Vertriebspartner) ausgewählt hat, der autorisiert ist,

Lizenzen für die MetaVision Suite zu vermarkten und zu verkaufen sowie

Implementierungs- und Supportdienste für MetaVision-Kunden in Polen anzubieten.



Als führender Vertriebshändler für Medizinprodukte, der seit 20 Jahren

internationale Marken in Polen vertritt, ist Viridian Polska mit einem klinisch

orientierten, produktorientierten Ansatz und einem unerschütterlichen

Engagement, den Kunden die besten Lösungen und das höchstmögliche Serviceniveau

zu bieten, ideal positioniert, um Krankenhäusern in ganz Polen den bestmöglichen

Service zu bieten.