IDnow AutoIdent AML darf als erste Lösung QES-Zertifikate auf Basis einer KI-Identifizierung ausstellen

München (ots/PRNewswire) - IDnow erhält als erstes Unternehmen in der EU die

Konformitätserweiterung für vollautomatisierte Identitätsüberprüfung auf dem

eIDAS Level of Assurance (LoA) "S ubstanziell"



IDnow, führender europäischer Plattformanbieter für Identitätsnachweise, erhält

zusammen mit seinem Vertrauensdienstanbieter Namirial als erstes Unternehmen in

der EU die Bestätigung der erweiterten Konformität für die Lösung AutoIdent in

Kombination mit der Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES). Die

Konformitätserweiterung wurde von der italienischen Digitalagentur (Agenzia per

l'Italia Digitale, AGID) ausgesprochen und ist für die Europäische Union gültig.