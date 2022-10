- Anlässlich des diesjährigen Weltspartags hat die mobile Bank N26 untersucht, wie Kund:innen in der EU ihre Ausgabe- und Spargewohnheiten der aktuellen Krise anpassen und welche Trends sich seither abzeichnen. - Bei den Deutschen bleibt seit Ausbruch der Krise weniger Geld am Monatsende übrig - andere europäische Länder sparen wiederum mehr.

So konnten die Deutschen ab März, also seit Beginn der Krise, nur noch etwa die Hälfte (-52,2 %) dessen sparen, was sie zu Beginn des Jahres monatlich beiseite legten: Zwischen März und August ist die Sparquote auf 4,02 % des monatlichen Durchschnittseinkommens gesunken. Zuvor war es 8,42 %. Im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn macht sich die Lebenshaltungskostenkrise (https://n26.com/de-de/blog/lebenshaltungskosten-deutschland) in dieser Hinsicht hierzulande besonders stark bemerkbar - nur in Italien sinkt die Sparquote noch stärker (-84,2 %). In Frankreich, Spanien und Österreich wird wiederum mehr gespart als zuvor.



Wird das gesamte Jahr 2022 betrachtet, erreichte der durchschnittliche Sparbetrag in Deutschland einen Höhepunkt im Februar (295,90 EUR, was 10,27 % des Durchschnittseinkommens entspricht). In den Monaten danach lässt sich ein klarer Abwärtstrend beobachten, bevor im Mai mit 45,70 EUR der Tiefstand erreicht wird (45,70 EUR bzw. 1,45 % des Durchschnittseinkommens). Nachdem das 9-Euro-Ticket im Juni eingeführt wurde, konnten die Deutschen wieder mehr sparen - mit 119 EUR im Juni fast 74 EUR mehr als im Mai. Im August näherte sich das Sparniveau mit durchschnittlich 49,40 EUR erneut dem Stand von Mai.