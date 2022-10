Feedback CMD: BAUER gibt tiefgehende Einblicke zur aktuellen Entwicklung und ordnet angekündigte Kapitalerhöhung ein



Wir haben am Dienstag auf der Weltleitmesse bauma in München den Kapitalmarkttag von BAUER besucht. Im Rahmen der Analysten- und Investorenrunde mit dem CEO und CFO wurde ausführlich über die aktuelle Entwicklung des Unternehmens sowie die Hintergründe der jüngst angekündigten Kapitalerhöhung gesprochen.



Lukrative Projekte im Bausegment vorgestellt: Trotz der Rezessionsängste vor allem in den europäischen und amerikanischen Märkten zeichnete der Vorstand ein in Summe positives Bild des aktuellen Marktumfeldes, dessen strukturelle Treiber sich insbesondere im für BAUER maßgeblichen Infrastrukturbau weiterhin robust zeigen. Allerdings deutet sich für Europa in 2023 eine leichte Abschwächung an, wobei BAUER auch hier vor allem dank Großprojekten nach wie vor über eine vielversprechende Auftragslage verfügt. So ist das Unternehmen bis 2024 am Bau der

Hochgeschwindigkeitsbahntrasse HS2 in Großbritannien beteiligt (Auftragsvolumen: ca. 70 Mio. Euro), deren Umsetzung dank einer günstigen Vertragsgestaltung zudem gegen Mehrkosten abgesichert ist. In den anderen Märkten können die Kostensteigerungen im Bau (u.a. Zement) zwar nicht unmittelbar, aber doch mit gewissem Zeitversatz umfangreich weitergegeben werden.



Als besonderen Lichtblick im Portfolio erachten wir das Projekt zum Bau der 170 km langen Megacity NEOM in Saudi-Arabien. Hier hat BAUER bereits die ersten der bis etwa 70 m tiefen Großbohrpfähle errichtet und konnte den Premierenabschnitt deutlich vor der vereinbarten Zeit abschließen. Die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit erscheint vor allem deshalb wichtig, da das Tiefbauprojekt mit mehreren Tausend benötigten Pfählen vom Auftraggeber etappenweise vergeben wird, was BAUER u.E. ein potenzielles Gesamtauftragsvolumen im dreistelligen Mio.-Euro-Bereich ermöglichen könnte, von dem bis Jahresende bereits über 30 Mio. Euro erlöst werden dürften. Neben den direkten Umsätzen aus der Bauleistung profitiert BAUER auch vom Verkauf von Maschinen an andere ausführende Bauunternehmen, was bislang Aufträge von ca. 20 Mio. Euro eingebracht hat.



Rating: Halten

Kursziel: 10,00 Euro