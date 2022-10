Berlin (ots) - Sicher und gesund durch den Herbst mit Tipps der BG BAU



Rutschgefahren durch Nässe und schlechte Sichtverhältnisse im Herbst erhöhen das

Unfallrisiko auf Baustellen. Eine gute Vorbereitung auf die dunkle Jahreszeit

hilft, die Sicherheit am Bau zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Die

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) gibt Hinweise, was zu beachten

ist.



Überfrierende Nässe, Bodenfrost oder nasses Laub erhöhen die Unfallgefahr auf

Baustellen. Rutschen, Stürzen, Stolpern - das kann zu schweren Verletzungen und

langen Ausfallzeiten führen. Doch das lässt sich mit einfachen Mitteln

vermeiden.





Sicher Gehen und StehenUm zu verhindern, dass Beschäftigte ausrutschen, müssen Arbeitsplätze undVerkehrswege regelmäßig von Laub befreit und geräumt werden. Je nach Witterungmüssen Wege auch gestreut werden. Dasselbe gilt für Gerüste, Laufstege undTreppen. Sicherheitsschuhe mit einem starken Profil wirken zusätzlichrutschhemmend. Regen und Nässe sorgen aber nicht nur für einen rutschigenUntergrund, wie Bernhard Arenz, Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU,ausführt: "Regen kann die Standsicherheit beeinflussen. Stichwort Abrutschen vonBöschungskanten. Insbesondere bei Starkregen ist eine erhöhte Vorsicht geboten."Passende SchutzkleidungHelle und reflektierende Warnkleidung (https://bgbauaktuell.bgbau.de/bg-bau-aktuell-32021/artikel-32021/hingucker-reflektierende-warnkleidung) ist im Herbst undWinter das A und O. Vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheitkann sie Unfälle verhindern und Leben retten. Die Anforderungen an Farbe undLeistungsklasse der Warnkleidung richten sich nach den jeweiligen Gefährdungen.Aber: Leuchtend und reflektierend muss die Warnkleidung sein. Sie solltemindestens der Klasse 2, besser der Klasse 3 entsprechen. Mit Klasse 3 ist derBeschäftigte aus bis zu 150 Meter Entfernung erkennbar. Zudem schützt einewasser- und winddichte Wetterschutzkleidung bei geringen Temperaturen vorAtemwegs- oder Gelenkerkrankungen.Ausreichende BeleuchtungKünstliche Lichtquellen (https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/kuenstliche-beleuchtung-auf-baustellen/) sorgen für mehr Sicherheit.Deshalb müssen Unternehmen auf Baustellen für eine gleichmäßige Ausleuchtungaller Arbeitsplätze sorgen. Hier bietet sich eine Beleuchtung mit einer breitstrahlenden oder asymmetrischen Lichtverteilung an. Verkehrswege müssen mitmindestens 20 Lux beleuchtet werden. Arbeitsbereiche brauchen je nach Tätigkeitbis zu 500 Lux. Gefahrenbereiche und Verkehrswegen müssen besondershervorgehoben werden, zum Beispiel durch eine andere Lichtfarbe oder hellereBeleuchtungsstärke. Lichtquellen müssen für einen zuverlässigen Einsatzregelmäßig gewartet und gereinigt werden.Zusammengefasst enthält die Checkliste für Sicherheit am Bau im Herbst vierPunkte:- Arbeitsplatz und Verkehrswege geräumt und vom Laub befreit- wetterangepasste Schuhe: starkes Profil für Rutschhemmung- wetterangepasste Kleidung: reflektierend, wasser- und windabweisend- Baustelle ausreichend beleuchtetWeitere Informationen:http://www.bgbau.de/herbst-winterHintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Trägerder gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunaheDienstleistungen betreut die BG BAU mehr als 3 Millionen Versicherte in rund567.000 Betrieben und ca. 58.000 privaten Bauvorhaben. Im Rahmen ihresgesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzam Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt esdennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassendemedizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudemsorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche undsoziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unterhttp://www.bgbau.de .Social Media und NewsletterFolgen Sie uns auch via Social Media bei Twitter (https://twitter.com/bg_bau) , Facebook (https://www.facebook.com/BGBAU/) , Instagram(https://www.instagram.com/_BGBAU) , YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1) ,LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bgbau/?original_referer=) und Xing(https://www.xing.com/pages/bgbau) . Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Siealle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz perE-Mail: Jetzt abonnieren! (http://www.bgbau.de/newsletter)Pressekontakt:Susanne DiehrTelefon: 030 85781-690E-Mail: mailto:presse@bgbau.deBG BAU - PressestelleHildegardstraße 29/3010715 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/60172/5355131OTS: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft