iMetal Resources schließt Bohrungen im Rahmen des Herbstbohrprogramms 2022 auf Gowganda West ab

VANCOUVER, British Columbia – 27. Oktober 2022 – iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) („iMetal“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss der Herbstbohrkampagne 2022 auf Gowganda West („GW“) bekannt zu geben. GW ist ein im Explorationsstadium befindliches Goldprojekt, das etwa 100 km süd-südöstlich von Timmins (Ontario) liegt und an das Projekt Juby von Aris Gold Corp. im Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünstein-Goldgürtels Abitibi angrenzt. Das Projekt liegt auch direkt neben dem Projekt Knight, das Teil der strategischen Partnerschaft zwischen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle Mines Inc. ist.

Insgesamt wurden sieben Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.611 m niedergebracht. Das Ziel des Programms 2022 bestand darin, die langen Goldabschnitte genauer zu untersuchen, die in den unteren Abschnitten der westlichsten Bohrlöcher des ersten Bohrprogramms im Jahr 2019 ermittelt wurden: 0,37 g/t Gold über 29,4 Meter, 0,32 g/t Gold über 30,25 Meter und 0,41 g/t Gold über 19,5 Meter. Identifizierte Goldziele entlang des Streichens (Nordwest-Südost) sowie entlang potenzieller paralleler Trends (wie beim benachbarten Projekt Juby) und potenzielle neue Trends wurden ebenfalls im Rahmen dieses Bohrprogramms erprobt. Die Protokollierung der Bohrkerne und die Entnahme von Proben ist im Gange und die ersten Proben wurden bereits zur Analyse an die Einrichtung von ALS Geochemistry in Rouyn-Noranda geschickt. Die ersten Analyseergebnisse sollen noch vor Jahresende vorliegen.

Saf Dhillon, Chief Executive Officer, erklärt: „Wir sind äußerst zufrieden mit der reibungslosen Durchführung unseres Herbstbohrprogramms bei Gowganda West. Die Firma DIAFOR Inc. leistete äußerst professionelle und effiziente Arbeit, die es uns ermöglichte, ein größeres Bohrvolumen niederzubringen als ursprünglich erwartet. Wir freuen uns darauf, die Analyseergebnisse so bald wie möglich bekannt zu geben. Gowganda West bietet die außergewöhnliche Gelegenheit, oberflächennahes, goldhaltiges Gestein im Grünstein-Goldgürtel Abitibi in der Nähe einer mehreren Millionen Unzen schweren Goldlagerstätte zu erbohren, und wir freuen uns darauf, diese Ergebnisse zu analysieren und dann in naher Zukunft weitere Bohrungen zu absolvieren.“