Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat sich am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich bewegen können, wobei die Verluste sogar noch etwas ausgebaut wurden. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 13.095 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag.An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von FMC, Vonovia und Daimler Truck entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Infineon, Siemens Energy und Zalando. Beherrschendes Thema bleibt der anstehende Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB).Marktbeobachter erwarten, dass die Notenbank die Zinsen erneut deutlich erhöhen wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0045 US-Dollar (-0,35 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9955 Euro zu haben.

