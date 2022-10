Hamburg (ots) -



- Bei 40 Prozent der Deutschen bleibt Anlageverhalten konstant - trotz Zinswende

- Trend: Aktienbesitzer:innen werden jünger

- Knapp drei von zehn Aktienbesitzer:innen erhöhten seit 2021 ihre Investitionen



Die Zinswende ist da und die EZB hat sogar weitere Erhöhungen des Leitzinses im

Euroraum angekündigt. Erste Banken und Sparkassen geben bereits wieder eine

zumindest geringfügige Verzinsung auf Sparprodukte. All das beeindruckt viele

Deutsche jedoch wenig. 40 Prozent ändern ihr Anlageverhalten aufgrund des

Zinsanstiegs noch nicht. Ein Drittel plant hingegen, mehr Geld in Sparanlagen

bzw. als Festgeld anzulegen. Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Studie

"Aktienkultur in Deutschland", für die im Juli und August 2022 insgesamt 2.000

Deutsche ab 18 Jahren online befragt wurden.





Mehr als dreimal so viele junge wie ältere Menschen wollen mehr Geld anlegenVor allem junge Menschen unter 45 Jahren planen, mehr Geld in Sparanlagen bzw.als Festgeld anzulegen. Zum Vergleich: 63 Prozent der 18- bis -24-Jährigen habendies vor, aber nur 17 Prozent der Befragten ab 55 Jahren. In der Gruppederjenigen, die Investments in Sparprodukte erhöhen wollen (34 Prozent),entfallen 21 Prozentpunkte auf Investoren, die etwas mehr Geld sparen wollen. 13Prozentpunkte beträgt der Anteil derjenigen, die sogar wieder deutlich mehr indiesem Bereich anlegen wollen. Gut ein Viertel der Gesamtbevölkerung räumthingegen ein, kein Geld übrig zu haben, um es anlegen zu können.Die Studie zeigt auch: Das Alter hiesiger Aktionär:innen verjüngte sich in denvergangenen fünf Jahren deutlich. Besaß 2017 nur knapp jede:r Fünfte unter34-Jährige Anteilsscheine, sind es heute bereits doppelt so viele.Gründe für die Beliebtheit von Aktieninvestitionen während der Corona-PandemieWer schon einmal in Anteilsscheine investiert hat, legt auch öfter Geld inSparanlagen oder Festgeld an. Der Studie zufolge wollen Aktienbesitzer:innen (48Prozent) häufiger als Nicht-Aktienbesitzer:innen (28 Prozent) in Sparprodukteinvestieren.Beim Anlageverhalten spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Immerhin habenseit 2021 knapp drei von zehn Aktienbesitzer:innen mehr in Wertpapiereinvestiert. Gründe für die Beliebtheit von Aktieninvestitionen während derCorona-Pandemie waren mehr Zeit, sich mit Geldanlagen zu beschäftigen (38Prozent), günstige Einstiegskurse und niedrige Zinsen auf Erspartes (je 37Prozent). Auch die Angst vor einer Inflation gehörte dazu. Hier stieg der Anteilim Vergleich zum Vorjahr um drei Prozentpunkte auf 26 Prozent.Über die StudieDie bevölkerungsrepräsentative Studie "Aktienkultur in Deutschland" wurde imAuftrag der "Aktion Pro Aktie", einer gemeinsamen Initiative von comdirect,Consorsbank, flatexDEGIRO und ING, durchgeführt. Im Juli und August 2022 wurdenvon dem Marktforschungsinstitut Toluna 2.000 Deutsche online befragt. DieInitiative führt seit 2017 regelmäßig Bevölkerungsbefragungen unter Deutschen ab18 Jahren zu ihren Geldanlagen sowie zu ihrem Kenntnisstand und ihrenEinstellungen gegenüber Aktien als Geldanlage durch.Über die "Aktion pro Aktie""pro Aktie" ist eine Aktion führender deutscher Direktbanken: comdirect - eineMarke der Commerzbank AG, Consorsbank, flatexDEGIRO und ING machen sich mit der"Aktion pro Aktie" stark für eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Studien,Bildungsangebote, Veranstaltungen, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sowie der"Tag der Aktie" am 29.10.2021 leisten einen Beitrag dazu, das Thema stärker inden Köpfen der Deutschen zu verankern und einen vorurteilsfreien undaufgeklärten Umgang mit dem Thema Aktie zu fördern. Weitere Informationen unterhttp://www.aktion-pro-aktie.de .Pressekontakt:comdirect - eine Marke der Commerzbank AGKathrin JürgensUnternehmenskommunikationTelefon: +49 4106 704-1507E-Mail: mailto:kathrin.juergens@comdirect.deConsorsbankDr. Jürgen EikenbuschUnternehmenskommunikationTelefon: +49 89 50068-1595E-Mail: mailto:juergen.eikenbusch@dab.comING DeutschlandAlexander BaumgartPressesprecherTelefon: +49 151 161 22786E-Mail: mailto:alexander.baumgart@ing.deflatexDEGIROAchim SchreckHead IR and Corporate CommunicationsTelefon: +49 69 45 00 01E-Mail: mailto:achim.schreck@flatexdegiro.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/125840/5355144OTS: Aktion pro Aktie