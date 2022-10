DARMSTADT (dpa-AFX) - Die Software AG hat im dritten Quartal weniger Umsatz in wichtigen Bereichen gemacht als von Experten erwartet. Vorstandschef Sanjay Brahmawar sieht das Unternehmen auf Kurs zu den Jahreszielen, da die Bestellungen im erklärten Wachstumsbereich mit Integrationssoftware nach dem enttäuschenden Vorquartal deutlich anzogen. Unter dem Strich sorgten Abschreibungen auf bei Übernahmen gezahlte Firmenwerte für einen herben Quartalsverlust. Die Aktie sackte am Donnerstag ab.

JPMorgan -Analyst Varun Rajwanshi wertete die Quartalsresultate als unerwartet schwach. Vor allem das bereinigte operative Ergebnis habe nicht so abgeschnitten wie am Markt gedacht, aber auch der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt. Chandramouli Sriraman von der Investmentbank Stifel Europe sah das ähnlich.

Bei dem geplanten Auftragseingang für die wichtige Sparte Digital Business, die vorwiegend Software zur Integration verschiedener IT-Systeme anbietet, liegen die Darmstädter nach neun Monaten nun über den Jahreszielen - allerdings scheute Unternehmenschef Brahmawar, die Ziele nach dem herben Dämpfer im zweiten Quartal gleich wieder hochzusetzen. "Die Nachfrage ist nicht das Problem, es geht vielmehr darum, den Kunden und seine Bedürfnisse zu verstehen", sagte er im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Nach dem zweiten Quartal waren wir zugegebenermaßen unzufrieden, nun kümmern wir uns um die Abarbeitung, um die Ziele zu erreichen."

Dabei gibt es genug Unwägbarkeiten im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld. Einige kleinere Anbieter wie der Linux-Spezialist Suse und die Schweizer Temenos hatten von ersten Problemen berichtet - andere wie SAP hingegen sehen sich weiter in der Spur.

"Die Kunden haben Probleme in der Lieferkette, der Inflationsdruck ist hoch. In Europa sind wir in einer Rezession. Aber unser US-Geschäft bleibt stark, und das ist unser größter Markt", sagte Brahmawar zu den eigenen Aussichten. "Wir sehen eine hohe Vertragserneuerungsrate, und im Datenbankgeschäft machen wir weiter gute Abschlüsse. Das vierte Quartal ist traditionell unser stärkstes." Daher fühlt sich der Manager auch bei der Margenprognose fürs Gesamtjahr wohl.