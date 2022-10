CloudPay beschafft 50 Millionen US-Dollar und meldet hohes Wachstum, während Entwicklung von Gehaltszahlungslösungen anhält

Die neue Finanzierung wurde von Runway Growth Capital und der Olayan Group angeführt. Das neue Kapital wird CloudPays kontinuierliche Innovation globaler End-to-End-Zahlungsangebote für Unternehmen unterstützen, die den Bedarf an integrierten, für die moderne Arbeitswelt geeigneten Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsdiensten sowie Mitarbeiterlösungen decken.

CloudPay zeigt weiterhin ein hohes zweistelliges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und prognostiziert ein Umsatzwachstum von rund 40 % für 2022, wobei das Unternehmen derzeit 2,5 Millionen Gehaltsabrechnungen pro Jahr weltweit verarbeitet. Infolgedessen hat das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl erhöht und vor Kurzem seinen eintausendsten Mitarbeiter willkommen geheißen.

„Wir sind überzeugt, dass sich CloudPay an einem Wendepunkt seines Wachstums befindet, was dies zu einem großartigen Zeitpunkt macht, strategisch zu investieren", sagte Nicholas Briody, Director of Direct Private Equity, Americas, The Olayan Group. „Das Unternehmen ist gut aufgestellt, um aus den Anforderungen des modernen Arbeitsplatzes an Gehaltsabrechnungs- und Zahlungsdiensten Kapital zu schlagen. Das Wachstum von CloudPay im Jahresvergleich war stark, und wir haben Vertrauen in seine Vision und die Managementfähigkeiten seiner Geschäftsführung, die Innovation weiter voranzutreiben."

„Die Zahlungsabwicklung ist eine entscheidende Funktion für jedes Unternehmen. CloudPay hat mit der Bedienung einer beeindruckenden Liste globaler Blue-Chip-Kunden seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt", sagte Brian Sapp, Managing Director von Runway Growth Capital. „Wir freuen uns, unsere Beziehung zu vertiefen und das Wachstum von CloudPay weiter zu unterstützen."

Anfang dieses Jahres wurde eine neue Partnerschaft mit Visa Direct angekündigt, die schnelle und sichere Gehaltszahlungen auf jede Debit- oder Kreditkarte ermöglicht und den traditionellen Gehaltsabrechnungsprozess um Tage verkürzt. Die Nachfrage nach der Lösung Earn Wage Access (EWA) von CloudPay ist ebenfalls stark gestiegen, und es wurden neue Partnerschaften mit Innovatoren wie HR platform und HiBob auf den Markt gebracht.