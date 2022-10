NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars nach Zahlen von 70 auf 60 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi hatte nach der Pressekonferenz sein Prognosemodell überarbeitet und seine Schätzungen für den Autobauer gesenkt, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden zweiten Studie schrieb. In einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht hatte er das Kursziel noch bestätigt, nun kürzte er seine Annahmen zum Gewinn im kommenden Jahr um sieben Prozent./tav/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2022 / 10:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2022 / 10:55 / BST

Die Volvo Car Registered (B) Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -6,07 % und einem Kurs von 3,948EUR an der Börse Tradegate.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 60 Euro