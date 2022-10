Solar- und Speicherbranchen boomen - Starkes Wachstum bei Fachmesse Intersolar und ees Europe (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

München/Pforzheim (ots) - Die Solar- und die Energiespeicher-Branchen boomenweltweit, immer mehr Unternehmen treiben das Wachstum und die internationaleExpansion voran. Beste Voraussetzungen dafür bieten die Fachmessen derInnovationsplattform The smarter E Europe vom 14. bis 16. Juni 2023 in München:Die weltweit führende Fachmesse der Solarwirtschaft, Intersolar Europe, wächstum knapp 20 % auf 105.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Die ees, Europasgrößte Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme, legt sogar um fast 60% auf 35.000 Quadratmeter zu. The smarter E Europe, zu der auch die FachmessenEM-Power und Power2Drive gehören, baut damit ihre Position als größteenergiewirtschaftliche Plattform Europas weiter aus. 2023 erwartet The smarter EEurope 1.600 Aussteller in 15 Messehallen und über 75.000 Fachbesucher.Die Photovoltaik-Branche ist im Terawatt-Zeitalter angekommen: Die globaleSolarkapazität hat 2022 ein Terawatt erreicht - und wird ihre Leistung in nurdrei Jahren auf 2,3 Terawatt mehr als verdoppeln, so die Prognose des " GlobalMarket Outlook for Solar Power 2022-2026(https://www.intersolar.de/publikationen/global-market-outlook-for-solar-power)", der von SolarPower Europe im Mai 2022 auf der Intersolar Europe erstmalspräsentiert wurde. Auch in Deutschland ist die Stimmung bestens. DerGeschäftsklimaindex Photovoltaik (PV), den der Bundesverband Solarwirtschaft(https://www.solarwirtschaft.de/) in Kooperation mit der Intersolar Europeregelmäßig ermittelt, steigt seit Jahren und erreichte im ersten Quartal 2022einen Höchststand von 149. 86 Prozent der befragten PV-Unternehmen beurteilendie Geschäftslage als sehr gut oder eher gut. Für die kommenden sechs Monateerwarten 65 Prozent der Unternehmen eine deutlich günstigere oder ehergünstigere Geschäftslage; 29 Prozent gehen davon aus, dass sich dieGeschäftslage nicht verändert.Auf der Intersolar Europe treiben Unternehmen ihr Wachstum voran und knüpfeninternationale Kontakte. Hier treffen, Hersteller, Zulieferer und Händler sowieStart-ups auf Investoren, Projektentwickler, Systemintegratoren undInstallateure. Die Intersolar Europe formt so neue Dimensionen für den PV-Marktund fungiert als Katalysator in der Branche. Dafür stellt sie im kommenden Jahrnoch mehr Ausstellungsfläche zur Verfügung. Auf insgesamt 105.000 Quadratmeternin 10 Messehallen stellen Unternehmen Produkte, Innovationen und Konzepte vor.ees Europe ab 2023 in mehr als drei MessehallenDas starke Wachstum bei Solarstromanlagen treibt auch den Markt für Heimspeicheran: In Deutschland werden derzeit 87 Prozent der Heimspeichersysteme gemeinsam