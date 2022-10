Aduro gibt den Erhalt von 1,15 Millionen CAD an nicht rückzahlbaren NSERC Alliance-Mitacs-Fördergeldern für die Zusammenarbeit mit der Western University bekannt

Sarnia, Ontario, den 27. Oktober 2022 - Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffen und für die Umwandlung von Schweröl sowie erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, freut sich in Partnerschaft mit der University of Western Ontario („Western University“) bekannt zu geben, dass ein gemeinsames Forschungsprojekt mit dem Titel „Tuning supercritical Fluids for Polymer Recycling to Monomers and Chemicals“ von der National Sciences and Engineering Research Council („NSERC“) Alliance und dem Mitacs Accelerate Grants Program („Mitacs“) genehmigt und 1,15 Millionen CAD an nicht rückzahlbaren Fördermitteln bewilligt wurden.

Während der Laufzeit des Projekts wird Aduro 382.500 CAD (zuzüglich Mehrwertsteuer) beitragen, wobei NSERC und Mitacs insgesamt 1.147.500 CAD beisteuern werden. Dies entspricht einem 3:1-Verhältnis von nicht verwässernden Fördermitteln, die zur Unterstützung und Beschleunigung der Aktivitäten des Unternehmens auf dem Weg zur Kommerzialisierung eingesetzt werden. Das Forschungsprojekt wird im November 2022 starten und drei Jahre dauern.

Ziel dieses Forschungsprojekts ist, die Auswirkungen intrinsischer und extrinsischer Verunreinigungen in Kunststoffrohstoffen wie Lebensmittel, organische Abfälle, Weichmacher und Füllstoffe unter unterschiedlichen Bedingungen zu bewerten, um Leistung, Qualität und Ertrag zu maximieren. Das Projekt zielt auch darauf ab, die Vorbehandlung- und Nachbearbeitungstechniken zu verbessern.

Das kommerzielle Ziel ist es, optimale Strategien zu entwickeln, die den Bedarf an teuren Sortier- und Trennsystemen für die Vorbehandlung minimieren. Das Projekt wird voraussichtlich das Hydrochemolytic („HCT“)-Verfahren für das chemische Recycling von gemischten verbrauchsinduzierten Industrie- und Verbraucherkunststoffen vorantreiben und weiter verbessern.

In Zusammenarbeit mit dem Aduro-Forschungsteam wird das Projekt von Dr. Paul Charpentier, Professor am Department of Chemical and Biochemical Engineering and Mechanical and Materials Engineering, der Western University, geleitet und von Dr. Cedric L. Briens, Professor am Department of Chemical & Biochemical Engineering und Director, R&D, am Institute for Chemicals and Fuels from Alternative Resources (ICFAR) der Western University, unterstützt.