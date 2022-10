Israel billigt Abkommen zu Seegrenze mit Libanon

TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Die israelische Regierung hat das Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze mit dem Libanon abschließend verabschiedet und damit den Weg zur Unterzeichnung freigegeben. Dies sei eine diplomatische Errungenschaft, sagte Israels Regierungschef Jair Lapid am Donnerstag zu Beginn der Sondersitzung des Kabinetts in Jerusalem. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein feindliches Land den Staat Israel in einem schriftlichen Abkommen vor der internationalen Gemeinschaft anerkennt". Offiziell befinden sich beide Länder im Krieg.

Die separat von Israel und dem Libanon unterzeichneten Vereinbarungen sollten am Nachmittag von den Verhandlungsteams auf einem Stützpunkt der Vereinten Nationen (UN) in Nakura im Süden des Libanons an den Vermittler aus den USA, Amos Hochstein, übergeben werden.