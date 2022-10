Wenn die Hilfe im Haushalt fehlt

Bochum (ots) - Entlastung im Haushalt könnte Fachkräften den Weg zurück in die

Vollzeitbeschäftigung ebnen.



Egal ob Putzen, Gartenarbeit oder die Betreuung der eigenen Kinder - die

Hausarbeit steht Fachkräften häufig im Weg, wenn sie wieder mehr in ihren

erlernten Berufen arbeiten wollen. Jede fünfte Person, die mit Kindern im

Haushalt lebt und nicht in Vollzeit erwerbstätig ist, würde (mehr) im Job

arbeiten, wenn sie Entlastung im Haushalt hätte. Das ist ein zentrales Ergebnis

einer Civey-Umfrage im Auftrag der Minijob-Zentrale.



Dr. Rainer Wilhelm, der bei der Deutschen Rentenversicherung

Knappschaft-Bahn-See für die Minijob-Zentrale zuständige Geschäftsführer,

betont: "Nach dem Motto 'arbeiten, damit andere arbeiten können' könnten

Minijobberinnen und Minijobber in Privathaushalten Fachkräfte entlasten und so

dazu beitragen, den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt zu reduzieren. Denn

auch wenn es vielleicht nicht allen bewusst ist: Jede einzelne Fachkraft wird

dringend gebraucht."