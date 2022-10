Kündigungswelle in der Pflegebranche - Martin Recht gibt Tipps, wie sich Krankenhäuser jetzt aufstellen müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Martin Recht ist der Gründer und Geschäftsführer von TIGARecruiting. Mit seinem Team hilft er Krankenhäusern und Kliniken durch digitalesRecruiting passgenaue Fachkräfte zu gewinnen und gibt ihnen das hierzu nötigeWerkzeug an die Hand.Durch die Corona-Pandemie hat sich die Personal-Situation in der Pflege nocheinmal dramatisch verschärft: Zum einen haben Kliniken immer größereSchwierigkeiten, vakante Stellen mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. Zumanderen möchte laut internen Umfragen jede zweite Pflegekraft den Jobmittelfristig verlassen, was künftig eine hohe Fluktuation im Personalwesen undeine dementsprechend ausgeprägte Wechselbereitschaft der Belegschaft erwartenlässt. "Der Markt für Pflegekräfte ist gerade hart umkämpft", berichtet MartinRecht, Geschäftsführer von TIGA Recruiting. "Einige Wettbewerber versuchenmomentan, Personal mit Prämien abzuwerben. Man sollte sich jedoch bewusstmachen: Wer wegen einer Prämie kommt, wird auch wieder für eine gehen." Bessersei es darum, in das Personal zu investieren und so auch nachkommende Kräftelangfristig im Unternehmen zu halten. Martin Recht kennt die Herausforderungender Branche und auch die Stellschrauben, die es zu drehen gilt, um trotz allemnoch qualifiziertes Personal zu erreichen. Im Folgenden hat der Experte fünfTipps zusammengefasst, wie dies erfolgreich gelingen kann.Tipp 1: Das Gespräch mit den Mitarbeitern suchenAls eine der Ursachen für die derzeitige Kündigungswelle sieht der Experte dieungenügende Kommunikation mit den Mitarbeitern. "Wenn Führungskräfte nichtregelmäßig das Gespräch mit den Pflegekräften suchen, verpassen sie die Chance,die tatsächlichen Sorgen und Nöte ihrer Beschäftigten zu kennen", erläutertMartin Recht. Führungskräfte sollten zumindest einmal im Quartal mit allenMitarbeitern ein Gespräch führen. So ließen sich wahrgenommene Schwierigkeitenkommunizieren und im Anschluss einer konstruktiven Lösung zuführen. Durch einesolche aktive Gesprächskultur können Frustrationserlebnisse reduziert undKündigungen dadurch vermieden werden.Tipp 2: Den Mitarbeitern zuhörenDie Corona-Pandemie hat zahlreiche Schwierigkeiten der Pflegebranche nochverstärkt, gleichzeitig sehen sich die Beschäftigten heute einer Vielzahlkrisenhafter Entwicklungen in der Gesellschaft gegenüber: Krieg in Europa,steigende Inflation, Klimakrise, Energiekrise. Neben der psychologischenKomponente sind dabei vor allem die unteren Einkommen starkem Stress durch diegestiegenen Verbrauchs- und Energiepreise ausgesetzt. Wer hier seinenMitarbeitern zuhört, deren Ängste kennt und versteht, wird eher alsvertrauensvoller Arbeitgeber wahrgenommen, mit dem man erfolgreich durch diese