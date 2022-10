Legible schließt strategische Partnerschaft mit Metrolinx, dem führenden Verkehrsunternehmen in Ontario

Legible wird im Unterhaltungsportal GO Wi-Fi Plus, als strategischer Partner des GO Transit Reads-Programms und auf Werbeflächen im Verkehrsnetz von Metrolinx vertreten sein

Vancouver, British Columbia, den 27. Oktober 2022 - Legible Inc. (CSE: READ) (FWB: D0T) (OTC: LEGBF) („Legible“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Vertrag mit Metrolinx, dem Nahverkehrsbetreiber im Großraum Toronto-Hamilton (Greater Toronto Hamilton Area/„GTHA“), unterzeichnet hat, um der offizielle eBook-Partner von GO Transit zu werden.

GO Transit ist ein Geschäftsbereich von Metrolinx (www.metrolinx.com), der eine Bevölkerung von mehr als sieben Millionen Menschen in Ontario mit seinem Leistungsangebot versorgt. Das Netz der Vorortbahnen und -busse von GO Transit erstreckt sich über mehr als 11.000 Quadratkilometer und sorgt dafür, dass jede Woche rund eine Million Kunden sicher und zuverlässig an ihr Ziel gebracht werden.

Legible wird eBooks zum Lesen im Unterhaltungsportal GO Wi-Fi Plus bereitstellen und vierteljährlich ein eBook für das „GO Transit Reads“-Programm freischalten, auf das die Fahrgäste über den browserbasierten, mobilen eBookstore von Legible zugreifen können. Als Partner der wichtigsten Verlagshäuser bietet Legible den Lesern von GO Transit eine kuratierte Auswahl an eBooks, den Zugriff auf sein wachsendes Angebot an originellen Living Books im Rich-Media-Bereich sowie eine nahtlose Verbindung zu seinem umfangreichen Katalog mit rund zwei Millionen Büchern von großen und kleinen Verlagen.

Die Fahrgäste von GO Transit können über GO Wi-Fi Plus, das einzigartige Unterhaltungsportal von GO Transit, auf die eBooks von Legible zugreifen. Die Plakate und Fenster der GO-Züge werden dazu mit QR-Codes ausgestattet. Der Vertrag zwischen Legible und Metrolinx umfasst auch Werbemaßnahmen im gesamten GO Transit-Netz, wo Legible präsentiert wird und die Fahrgäste dazu animiert, auch unterwegs Bücher zu lesen („READ on the GO“).

„Es ist eine tolle Sache, dass wir den Tagespendlern und Wochenend-Fahrgästen von GO Transit so viel fantastisches und innovatives Lesematerial in den Verkehrsmitteln sowie einen direkten Zugang zum browserbasierten, mobilen Buchladen von Legible anbieten können“, freut sich Kaleeg Hainsworth, CEO von Legible. „Diese Partnerschaft ist zudem eine gute Ergänzung zur bevorstehenden Einführung von Legible Unbound, unserem eBook- und Hörbuch-Aboservice, der den Menschen im Großraum Toronto-Hamilton weitere Lese- und Hörmöglichkeiten bietet und damit ihren Alltag bereichert und ihre Reisen angenehmer gestaltet. Die Zusammenarbeit mit einer Organisation wie Metrolinx ermöglicht nicht nur Legible.com, sondern auch den großartigen Verlagen und Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, eine hervorragende Präsenz.“