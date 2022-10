Steigende Energiepreise und Inflation - So gehen die Deutschen mit ihren Finanzen um (FOTO)

Berlin (ots) -



- Anlässlich des diesjährigen Weltspartags hat die mobile Bank N26 untersucht,

wie Kund:innen in der EU ihre Ausgabe- und Spargewohnheiten der aktuellen

Krise anpassen und welche Trends sich seither abzeichnen.

- Bei den Deutschen bleibt seit Ausbruch der Krise weniger Geld am Monatsende

übrig - andere europäische Länder sparen wiederum mehr.



Eine aktuelle Studie

(http://n26.com/de-de/blog/auswirkung-inflation-sparen-und-ausgaben-europa) der

mobilen Bank N26 (https://n26.com/de-de) untersucht anlässlich des diesjährigen

Weltspartages, wie sich die steigenden Energiepreise, die Inflation und die

damit verbundene Lebenshaltungskostenkrise bei den europäischen

Verbraucher:innen abzeichnen. Die steigenden Kosten für vieles, von Lebensmittel

über Elektronik bis hin zu Gas und Strom, gehen besonders bei den deutschen

Verbraucher:innen nicht spurlos vorbei.





So konnten die Deutschen ab März, also seit Beginn der Krise, nur noch etwa dieHälfte (-52,2 %) dessen sparen, was sie zu Beginn des Jahres monatlich beiseitelegten: Zwischen März und August ist die Sparquote auf 4,02 % des monatlichenDurchschnittseinkommens gesunken. Zuvor war es 8,42 %. Im Vergleich mit unsereneuropäischen Nachbarn macht sich die Lebenshaltungskostenkrise(https://n26.com/de-de/blog/lebenshaltungskosten-deutschland) in dieser Hinsichthierzulande besonders stark bemerkbar - nur in Italien sinkt die Sparquote nochstärker (-84,2 %). In Frankreich, Spanien und Österreich wird wiederum mehrgespart als zuvor.Wird das gesamte Jahr 2022 betrachtet, erreichte der durchschnittlicheSparbetrag in Deutschland einen Höhepunkt im Februar (295,90 EUR, was 10,27 %des Durchschnittseinkommens entspricht). In den Monaten danach lässt sich einklarer Abwärtstrend beobachten, bevor im Mai mit 45,70 EUR der Tiefstanderreicht wird (45,70 EUR bzw. 1,45 % des Durchschnittseinkommens). Nachdem das9-Euro-Ticket im Juni eingeführt wurde, konnten die Deutschen wieder mehr sparen- mit 119 EUR im Juni fast 74 EUR mehr als im Mai. Im August näherte sich dasSparniveau mit durchschnittlich 49,40 EUR erneut dem Stand von Mai.Lebensmitteleinkäufe, Elektronik, Restaurantbesuche? Wo die Krise die größtenSpuren hinterlässtFür viele hat sich die Inflation (https://n26.com/de-de/blog/geldentwertung) inden vergangenen Monaten insbesondere beim Besuch im Supermarkt bemerkbargemacht. Zwischen März und August geben die deutschen N26 Kund:innen monatlichim Durchschnitt 148,41 EUR für Lebensmittel aus. Das entspricht einer Steigerungvon 9,2 % gegenüber den Monaten Januar und Februar.Allerdings stiegen die Ausgaben auch in Bereichen über die Grundversorgung