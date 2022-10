Berlin (ots) - Alles wird teurer: Essen, Tanken und durch steigende Heiz-,

Strom- und Baukosten auch das Wohnen. Gleichzeitig träumen nach wie vor viele

Menschen von der eigenen Immobilie. Da ist jede Unterstützung Gold wert.

Bausparer können Zuschüsse vom Staat nutzen, um für ein Eigenheim zu sparen oder

bei der Finanzierung schneller schuldenfrei zu werden. Wohnungsbauprämie,

Arbeitnehmer-Sparzulage und Wohn-Riester können bis zum 31. Dezember noch in

voller Höhe für das Jahr 2022 gesichert werden.



Die Wohnungsbauprämie





Als effektive Starthilfe vor allem für junge Sparerinnen und Sparer gibt es dieWohnungsbauprämie (WoP). Seit 2021 gelten dabei deutlich höhere Förderbeträge.Auch die Einkommensgrenzen wurden angehoben, sodass wesentlich mehr MenschenAnspruch auf die Förderung haben. Wer bis 31. Dezember zwischen 50 und 700 Euro(1400 Euro für Verheiratete) auf einen Bausparvertrag einzahlt, bekommt zehnProzent WoP für das laufende Jahr - also bis zu 70 Euro (Alleinstehende) bzw.140 Euro (Verheiratete).Die Wohnungsbauprämie wird über die Bausparkasse jährlich beantragt - möglichist das bis zu zwei Jahre rückwirkend, sofern da auch schon auf einenBausparvertrag eingezahlt wurde. WoP erhalten alle ab 16 Jahren bis zu einem zuversteuernden Jahreseinkommen von 35.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 70.000 Euro(Verheiratete). Aufschluss über die Höhe des zu versteuernden Einkommens gibtder letzte Steuerbescheid.Die angesammelten Prämien gibt es allerdings nur, wenn das angesparte Geldspäter für wohnwirtschaftliche Zwecke, also für den Bau, Kauf oder dieModernisierung von Wohneigentum - nach Zuteilung - verwendet wird. Auch hiermacht der Staat bei jungen Menschen unter 25 Jahren eine Ausnahme: Sie können -einmalig - nach sieben Jahren frei über das gesamte Guthaben inklusive derWohnungsbauprämien verfügen.Die Arbeitnehmer-SparzulageViele Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlichzum Gehalt mit vermögenswirksamen Leistungen (vL). Mit neun ProzentArbeitnehmer-Sparzulage fördert der Staat dabei jährliche Einzahlungen bis zu470 Euro in einen Bausparvertrag. Das sind maximal 43 Euro im Jahr. Auch werkeine vL erhält, kann in den Genuss dieser Zulage kommen, indem er sich Teileseines Gehalts auf das Bausparkonto überweisen lässt. Das zu versteuerndeJahreseinkommen darf 17.900 Euro (Alleinstehende) bzw. 35.800 Euro(Verheiratete) nicht überschreiten. Wichtige Voraussetzung, um die Zulage für2022 mitnehmen zu können: Die entsprechenden Einzahlungen müssen bis 31.Dezember auf dem Bausparvertrag eingegangen sein. Die Arbeitnehmer-Sparzulage